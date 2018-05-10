“الداخلية الكويتية” تتفاعل مع قضية بناية “الأفعال المخلة بالآداب”

اشتكت سيدة في الكويت من خلال مقطع فيديو وثّقته، من قيام أشخاص من شباب وفتيات بأفعال مخلة بالآداب، في بناية بمنطقة سلوى بمحافظة حولي.

وعلّقت في المقطع، بقولها: “استغفر الله ياربي كل يوم يسهرون بهالمكان وانا مصورته إن شاء الله الله يكشفهم، كل يوم يسهرون ويطاقون للصبح.. استغفر الله ناس شهر مبروك وناس.. تعالوا شوفوا سلوى قطعة 11 البيت ماني مصورتها”.

ولاحقًا، تفاعلت وزارة الداخلية مع مقطع السيدة، حيث قامت باستدعاء صاحب البناية المذكورة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.