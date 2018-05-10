بالصور.. خريجة ذكية تتوظف بعد تقديمها أفضل طلب عمل على الإطلاق

حصلت جايد ديلاني خريجة دعاية وإعلان من جامعة “غلوستر” البريطانية، على وظيفة في وكالة “ماكان بريستول” للإعلانات في بريطانيا، بعدما نفّذت خطةً تنطوي على تحويل نفسها إلى تمثال “فيرليس غيرل” أيقونة شارع “وول ستريت” في نيويورك، وذلك لتُقنع مسؤولي الوكالة الشهيرة بقدراتها.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن ديلاني (23 عامًا)، أرسلت رسالةً إلى حساب “ماكان بريستول” عبر شبكة “لينكد” الاجتماعية، تُعلمها بخطتها، والتي نفّذتها صباح أمس الأربعاء، حيث طلت جسدها بثلاث طبقات من اللون الذهبي، وارتدت ملابس كما تمثال “فيرليس غيرل”، مع لوحته الشهيرة أسفله، والمكتوب عليها: “اعرف قوة النساء في القيادة لأنها ستُحدث فرقًا”، ثم قضت عدة ساعات خارج مكتب وكالة إعلانات.

من ناحيتهم، أبدى رؤساء “ماكان بريستول” انبهارهم بطريقة تقديم ديلاني للعمل لديهم، ووصفوه بأفضل “طلب وظيفة على الإطلاق”، حيث بيّن أندي ريد المدير الإداري للوكالة الإعلانية، أنهم وافقوا على توظيفها؛ لأنها شجاعة بما فيه الكفاية للتميّز، وهذه سمة رائعة لأي شخص يبدأ مهنة التسويق الإعلاني.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن ديلاني التي تعمل حاليًا في البيع بالتجزئة، كافحت للحصول على وظيفة، وعندما تقدمت للعمل في “ماكان بريستول”، قررت التفكير بطريقة مبتكرة لتوظيفها.

وقالت الشابة البريطانية: “وقفت خارج المبنى لبضع ساعات، واضعةً يدي على الوركين، كان هذا غير مريح بعض الشيء، ولكن بنوع من التأمل في المنطقة نسيت التعب”، كما ونصحت الراغبين في الحصول على الوظيفة أن يقدموا أفكارًا جديدة خارج الصندوق، حتى لو قسوا على أنفسهم.