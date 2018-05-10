“برجر كينج” يجعلك تصنع وجبتك عبر “ستوريز” إنستغرام (فيديو)

استخدمت سلسلة مطاعم “برغر كينغ” الشهيرة في إسبانيا ميزة “الستوريز” على تطبيق إنستغرام؛ كي تتيح لعملائها تجربة صناعة الساندويتش الخاص بهم على طريقتهم الخاصة، ما درّ عليهم أرباحًا هائلة في ساعات قليلة.

وكانت وكالة LOLA MullenLowe Madrid الإعلانية هي صاحبة الفكرة العبقرية، حيث أكدت من خلال مقطع فيديو نشرته على قناتها على يوتيوب، أن الحملة الترويجية لاقت رواجًا كبيرًا بين المستخدمين من عشاق البرغر، خاصة أنها تعد المرة الأولى التي يتم استخدام الستوريز فيها بهذه الطريقة.

واعتمدت الفكرة على أن يمر المستخدم بعدد من الصور، والتي تمثل المكونات المختلفة لساندويتش البرغر، وعلى المستخدم أن يجيب بنعم أو لا على حسب تفضيله لتلك المكونات في الساندويتش الذي يرغب في طلبه، وبذلك يتكون في النهاية الطلب الخاص به، وهو يكون قد اختار كل مكون بداخله، وعندها يحصل على كود تخفيضي للسعر ومن ثم يقوم بطلب الساندويتش.

وبحسب إحصائيات نشرتها الوكالة الإسبانية، فإن الحملة تفاعل معها 45 ألف شخص، أي حوالي 80% من عدد متابعي الحساب الخاص بالمطعم في إسبانيا، وتم طلب 30 ألف ساندويتش، إلى جانب 5000 مشترك جديد تابعوا الحساب على إنستغرام.

وأوضح فرانشيسكو كاسيس، مدير قطاع التطوير والإبداع التسويقي بالوكالة، أن الستوريز تعتبر فرصة مثالية لتقديم شكل جديد للترويج والدعاية، وسيفتح المجال أمام إبداع المعلنين في مختلف القطاعات، لأنها تقدم شكلًا يختلف عن طريقة عرض المحتوى في صفحة خلاصات الأخبار Newsfeed.