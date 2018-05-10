محام كويتي: “إيموجي” القبلة والوردة بالتطبيقات يعتبر تحرشًا جنسيًا (فيديو)

تناول محام كويتي يدعى حسين العبدالله، خلال لقاء إعلامي قضية التحرش الجنسي، مبينًا أنها واقع تشهده المحاكم يوميًا، وبإحصائيات رسمية.

وأوضح، أن حالات التحرش بين الذكور والإناث والعكس كثيرة، ومنها التحرش في الشارع أو عبر الاتصال الهاتفي.

وأضاف العبدالله، أن كثيرًا من قضايا التحرش تكون غريبة، لافتًا إلى أن الأرقام المسجلة كقضايا تحرش مثيرة للاهتمام، حيث بلغت قضايا التحرش فقط عبر الوسائط الإلكترونية منذ بداية العام حتى الشهر الحالي، 400 قضية.

وتابع بقوله، موضحًا: “اليوم كل صورة من صور اليوم ممكن تعتبر تحرشًا، يعني بالواتساب، ممكن القبلة لما أبعثها، أو الوردة تعتبر تحرشًا.. لما يكون شخصًا مجهولًا يعتبر تحرشًا، أنا ما أعرفه”.

وأثار كلام المحامي سخرية نشطاء عبر مواقع التواصل، حيث علقت مغردة تدعى “نجلا” بتهكم: “وأنا ماخليت بوسة ولا وردة ما دزيتها لدرجة أدور على شكل جديد، حاسدينا على بوس إلكتروني، الله يكفينا شركم”. فيما علقت “روق”: “من صجهم وردة”.

وكتب مغرد يدعى “فارس”: “أنا ع جذي آخذ فيها مؤبدًا”.

بدوره، سخر المغرد “طلال”، قائلًا: “شلون أمسح إيموجي القبلة والورد من كيبورد تلفوني؟”.