سعودية تلجأ إلى “تويتر” لإنقاذ ابنتها المخطوفة في جازان (صور)

استعانت سيدة سعودية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” للتعبير عن مصيبتها بفقدان ابنتها التي تعرضت بحسب الأم للخطف من قبل زوجها ووالدته، مطالبة الأجهزة الأمنية والشؤون الاجتماعية بالتدخل لحل مشكلتها.

وفي التفاصيل قالت الأم بأن ابنتها التي تبلغ من العمر عام و8 أشهر تعرضت للخطف وهي معها من خلال سيارة نوع تويوتا لون كحلي أخذتها ولاذت بالفرار، وذلك بمدينة جازان من مطل حديقة الدائر.

ونشرت الأم آمنة المالكي عدة تغريدات ضمن وسم #بنتي_ماريا_مخطوفة، ما أثار تفاعل بقية المغردين معها.

وغردت الأم قائلة: “البلاغ من اول ساعه وبلغت ب كلنا امن وللان مافي اي خبر اكيد ولا رجعت لي البنت وينكممم بنت بلدكم محتاجتكم تكفون صار لها بعيدة عني 32 ساعه وحرام علي النوم من فقدتها مانام الا وهي بحضني”.

وانقسم المغردون بين متعاطف مع قصة المالكي ومن لا يصدقها، فيما اعتبر البعض أن الأم تستعطف الناس لانفصالها عن زوجها.

فغردت ميم العنزي قائلة: “والله السالفه ماتدخل بالعقل وش هالبرود اللي ع الام فاضيه تغرد”، وقال عبد العزيز بن نايف: “اللهم اني استودعتك ماريا ف احفظها بعينك اللتي لا تنام اللهم ردها لوالدتها رداً جميلاً”.

وغردت :هند السعودية”: “اللي قاعدين يقولون ليش الام تغرد بتويتر وبنتها مخطوفه ،،،وش تبونها تسوي ،، اللي ماعنده كلمه طيبه لايشارك وخلصنا،،انتم دختلوا قلبها وجربتوا حرتها على بنتها ،،، نستودعها الله الذي لاتضيع ودائعه والله يربط على قلب امها ويحفظها”.