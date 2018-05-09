الملك سلمان يوافق على إمامة مشايخ لصلاة التراويح في الحرمين

وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز على إمامة عدد من المشايخ لصلاة التراويح خلال رمضان في المسجد الحرام بمكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة.

وقالت وسائل إعلام سعودية رسمية إن الملك سلمان أصدر موافقة بتكليف ومشاركة الشيخ أحمد الحذيفي والشيخ خالد المهنا والشيخ محمود قارئ بإمامة المصلين في صلاتي التروايح والقيام في المسجد النبوي، خلال شهر رمضان.

كما وافق العاهل السعودي على تكليف ومشاركة الشيخ ياسر الدوسري بإمامة المصلين في صلاتي التراويح والقيام في المسجد الحرام خلال الشهر المبارك.

ويعتمد الملك سلمان كل عام عددًا من المشايخ والقراء؛ لإمامة المصلين في المسجدين المقدسين، حيث يعتبر صدور الموافقة الملكية شرطًا لاعتماد تلك الأسماء.