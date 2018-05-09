نزاع عماني إماراتي على “المهلب بن أبي صفرة”

ينطلق خلال شهر رمضان المبارك بعد أيام معدودة المسلسل التاريخي “المهلب بن أبي صفرة” الذي يروي سيرة حياة الرجل الذي لعب دورا بارزا في التاريخ الإسلامي بوصفه أحد أركان الدولة الأموية.

ويركز هذا المسلسل على رسالة التسامح ونبذ العنف، وهو من إنتاج تلفزيون أبوظبي في دولة الإمارات، الأمر الذي على ما يبدو أثار حفيظة نشطاء عمانيين، يرون أن المهلب بن أبي صفرة عُماني الأصل، مستندين إلى رؤيتهم التاريخية، معتبرين أن إنتاج الإمارات للعمل محاولة لإثبات أصله الإماراتي.

وتذهب بعض المراجع إلى أن المهلب إماراتي ومن ذلك كتاب “المهلب من دبا إلى مطلع الشمس” من تأليف وتحقيق د.رياض نعسان آغا، وزير الثقافة السوري الأسبق.

ومقابل ذلك، انطلقت ندوة في سلطنة عمان بعنوان “المهلب بن أبي صفرة”، للتأكيد على أن المهلب شخصية تاريخية تتبع لعُمان.

وامتد السجال إلى موقع التواصل “تويتر” من خلال هاشتاغ #المهلب_بن_ابي_صفره، حيث أورد ناشطون عمانيون دلائل على أصل المهلب “العُماني”، وأورد مغرد يدعى “محمد درويش” معلومات عن أصول المهلب العُمانية، حيث علق “التاريخ ينطق بعُمانيته .. #المهلب_بن_ابي_صفره العُماني الازدي”.

في حين كتب “يوسف المحروقي”: “إلى من يشكك في جنسية #المهلب_بن_أبي_صفرة ما هو نسب قابوس بن سعيد! ؟!! قابوس بن سعيد بن تيمور بن فيصل بن تركي بن سعيد بن سلطان بن أحمد بن سعيد بن احمد بن محمد بن خلف بن سعيد بن مبارك آل بو سعيدي العتكي الأزدي بن المهلب بن أبي صفرة”.

بدوره، أوضح نائب رئيس مجلس الشورى سابقا، اسحاق بن سالم السيابي: “شخصية عمانية حتى النخاع، والأرض التي ولد عليها ارضآ عمانية،والمجد الذي حققه مجدآ عمانيآ خالصآ ونقيآ.ومن يبحث عن حقائق التاريخ وامجاده عليه ان يقرأ التاريخ العماني وتاريخ الإمبراطورية العمانية،الذي وثقته متاحف العالم وانصاعت له الأمم!”.

لكن مغردا يدعى “خواطر قلم” تهكم على السجال الدائر: ” انا عن نفسي أول مرة أعرف أنه فيه شخص اسمه المهلب وعماني بعد…. زين الإمارات سوت مسلسل عشان اعرف”.

واستنكر فريق آخر السجال الدائر على شخصية تاريخية في الأصل، ولا علاقة لها بالحدود الجغرافية الحديثة، وعلق مغرد يدعى “واثق الخطى”: ” قائد عربي مسلم وكفى. يوجد نقاط تجمعنا ولكن للأسف تستغل للفرقه والشقاق. تاريخنا واحد ودوله واحد ويد واحده بالحرب والسلم صنعنا التاريخ معاً طردنا الغزاه ودخلنا الأسلام طوعاً ونشرناه سلماً . بأختصار الأمارات عمان وعمان الأمارات.”.

وأيده مغرد يدعى “شارلي شابلن”: “المشترك بين عمان والامارات لا يمكن تجزئته فالقبائل مشتركة والارض مشتركة والتاريخ مشترك والفنون ايضا وبالتالي هذه الملفات المشتركه يتم وضع مسمياتها ونسبها من خلال اجتماعات مباشرة وجها لوجه وليس من خلال تصريحات بوسائل الاعلام”.

#المهلب_بن_أبي_صفرة

المشترك بين عمان والامارات لا يمكن تجزئته فالقبائل مشتركة والارض مشتركة والتاريخ مشترك والفنون ايضا

وبالتالي هذه الملفات المشتركه يتم وضع مسمياتها ونسبها من خلال اجتماعات مباشرة وجه لوجه وليس من خلال تصريحات بوسائل الاعلام — شارلي شابلن (@arab_arab47) May 9, 2018

واستنكرت “سارة العامودي” السجال، مبينة: “الرجل عاش و مات في الدولة الأموية لا كان فيه جنسيات ولا جوازات سفر .. مات سنة ٧٠٠ ميلادي و سلطنة عمان تأسست عام ١٩١٣ ميلادي !! ما تفرق عندي يطلع عماني أو غيره شخصية تاريخية تستحق الاحترام … و تُنسب اليه حلوى ” المهلبية”.

يذكر أن المسلسل التاريخي الذي كتبه د.محمد بطوش، يتناول السيرة الذاتية لحياة المهلّب بن أبي صفرة الأزدي، أحد ولاة الأمويين، الذي عيّنه الحجّاج، والياً على خرسان. وخاض حروباً ضد الفرس.

ويجسد دور البطولة الممثل السوري معتصم النهار وتشاركه مواطنته ديمة قندلفت، وفادي صبيح، وخالد القيش، جلال شموط، روبين عيسى، واللبنانية لمى ناصر، من الأردن منذر رياحنة، ومحمد الإبراهيمي، وغيرهم.