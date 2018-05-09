“طائرة بدون طيار” لتوصيل السحور للمساجد في دبي

تعتزم “هيئة تنمية المجتمع بدبي” في دولة الإمارات ضمن مبادرة “سحورهم علينا” التي ينظمها مجلس شباب الهيئة، إيصال وجبات السحور للمساجد والأماكن المحيطة بها، عن طريق طائرات بدون طيار، ستنقل نحو 10% من الوجبات للصائمين.

وذكر الشاب خلفان عبيد مصمم أنظمة الطائرات ذاتية القيادة، والمسؤول التقني عن الفكرة، أن الخطوة “أمر مبتكر سيتم من خلاله تغذية الطائرة بالمعلومات، مع تزويدها بخريطة للأماكن المستهدفة التي سيتم إيصال الوجبات لها”.

وكشف أن الطائرة لها خطوط سير محددة سلفًا، ويجري تجريب النظام حاليًا لتطبيقه لاحقًا، وأنه تم استيراد 8 بطاريات شحن لها، ومن المقرر أن تحمل الطائرة ما يقرب من 10 كيلوغرامات من وجبات السحور، ما يجعل هناك حاجة ماسة لشحن الطائرة بالطاقة باستمرار لتؤدي مهمتها على أكمل وجه، بحسب صحيفة “البيان”.