“زواج الركاض” يثير الجدل قبيل بدء موسم السياحة في السعودية

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية جدلًا واسعًا حول ما يسمى “زواج الركاض”، وهو أحد أنواع الزيجات غير التقليدية في المملكة، مع بدء موسم السياحة الذي يغادر فيه كثير من مواطني المملكة نحو وجهات سياحية خارجية متعددة تعد أحد مبررات هذا النوع من الزواج.

واشتق اسم “زواج الركاض” من الركض، في إشارة إلى الشخص الذي ينتقل بين عدة أماكن (مدن أو دول) لأسباب تتعلق بالعمل أو الدراسة أو غيرها، بحيث يبيح لذلك الشخص الزواج في المكان الذي يصله على أن يطلق زوجته عند مغادرتها.

ولا توجد فتاوى صريحة وعلماء دين بارزون يبيحون “زواج الركاض”، كما أن تفاصيله غير واضحة، وتثار حوله كثير من الشائعات على الدوام، لكن النقاش حوله في السعودية يشتعل بين فترة وأخرى، وما يلبث أن يتحول لسجال، لاسيما قبيل موسم السياحة الصيفية.

وفي موقع “تويتر”، الذي يحتل فيه تواجد وتغريد السعوديين مرتبة متقدمة عالميًا، وصل النقاش حول “زواج الركاض” إلى أوجه وسط انتقادات لاذعة لكل من يؤيد هذا النوع من الزيجات غير التقليدية.

وكتب الداعية السعودي عبدالعزيز الموسى، في تعليقه على السجال الدائر حول “زواج الركاض”، أن “حقيقة #زواج_الركاض أنه غش وخديعة وتدليس لايمكن أن يقول به من يعلم أن ﷲ لا يرضى البغي، ومن يقول به لا يرضاه لأهله وهذه قرينة واضحة على بعده عن الحق، فالإثم ما حاك في الصدر. بعيدًا عن الفتاوى القائلة به، فالنكاح يقوم على الوفاء لا الخيانة والكذب”.

وعلق الأكاديمي والمدون السعودي وائل القاسم بالقول إن “#زواج_الركاض فلنركض معًا، فالحقيقة أنّ وعاظنا مؤخرًا أصبحوا يأتون لنا بعجائب فقهية لا نعرفها، كقول بعضهم في تويتر: ذكر ابن تيمية جواز نكاح (الركاض في الأرض) وهو قول الجمهور! بما أنّ ابن تيمية ذكر الجواز، وبما أنّ الجمهور أباحه؛ فلنركض معًا، ولنضحك معًا، وشر البلية ما يضحك”.

وقالت المغردة سميرة الشهري، في تعليقها على القضية، إن “#زواج_الركاض أنا وش دخلني من ابن تيميه وابن الجن الكلمه كلمه وحده الرسول صلى الله عليه وسلم ما تزوج بهذي الطريقة !! يا عالم افتحوا أحاديث النبي الصحيحة واتركوكم من الكلام الضعيف اجل زواج ركاض كل ماراح ديرة تزوج وبنية الطلاق لفترة محدودة بعدين يطلقها!! انتو في عقولكم يابشر!”.

وشارك المغرد المعروف، خالد عبدالعزيز في السجال قائلًا: “#زواج_الركاض، زواج المسيار، زواج المسفار، زواج الوناسة، اختراعات زواجات فقط عشان الذكر ما يقع في الحرام في المقابل: ينولد أطفال دون عوائل، ما فيه استقرار أسري ولا مادي للمرأة والأطفال، تكون المرأة مجرد سلعة جنسية، هل هذا هو الدين فعلًا وهل هذا هو الزواج الذي يريده الدين، بالطبع لا”.

وقدم الداعية السعودي، سليمان الطريفي، رأيه في الزواج المثير للجدل بالإشارة إلى أن “#زواج_الركاض/هذا ما يسمى ((الزواج بنية الطلاق))، المسألة خلافية بين أرباب الصناعة الفقهية، لكن من وجهة نظري الخاصة هو أكثر شرًا من نكاح المتعة لأنه ينطوي على غش”.

ورغم ارتفاع نسب العنوسة في السعودية، تواجه الزيجات التي تحمل أسماء وشروطًا مغايرة للزواج التقليدي انتقادات لاذعة من قبل كثير من السعوديين، فيما لا تتوافر إحصاءات دقيقة لعدد من يتزوج بتلك الأنواع من الزيجات.