بالفيديو ..تأسيس أول فرقة كشفية للبنات في السعودية

أعلنت إدارة تعليم بمنطقة تبوك في السعودية عن تأسيس أول فرقة كشفية بحرية للبنات، في بادرة وصفت بأنها “خطوة في الطريق الصحيحة لتعزيز مكانة المرأة السعودية”.

وقال مدير التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم العمري، اليوم الثلاثاء، إن “هذه المبادرة التي دشنت في منطقة ضبا بمدينة تبوك لن تكون الأولى والأخيرة بل ستمتد لمدارس أخرى، والمبادرة تهدف إلى تأسيس أكبر قاعدة للفتيات الناشطات بالأعمال التطوعية الكشفية”.

وأضاف العمري، فيما نقلته عنه قناة “الإخبارية” السعودية، أنه “سيتم الانتقال للمراحل الدراسية الأخرى من الأعلى إلى الأسفل، حتى تصل الفتاة إلى ما هو مأمول منها”.

وأوضح أن بداية هذه المرحلة ستنطلق من المرحلة الابتدائية ثم تصل إلى مراحل تعليمية أخرى لاحقاً”.

وأشار إلى أن “الفتيات السعوديات لديهن القدرة على تمثيل المملكة في المحافل الدولية كافة كما الشباب، خاصة أن رؤية الدولة لا تفرق بين الجنسين”.