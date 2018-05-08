دبي تحظر الشيشة والتدخين في خيام رمضان خلال هذه الفترة

أعلنت بلدية دبي في دولة الإمارات عن حظرها تقديم خدمة الشيشة أو التدخين خلال الفترة من انطلاق مدفع الإفطار وحتى التاسعة مساء داخل الخيم الرمضانية، وذلك حفاظًا على سلامة الأطفال والحوامل وغير المدخنين.

وبدأت البلدية باستقبال تصاريح الخيم الرمضانية، إذ تم منح ترخيصين، فيما هناك 8 طلبات أخرى قيد الدراسة، وفق صحيفة “الاتحاد” المحلية.

وأكدت مدير إدارة الصحة والسلامة بالإنابة ببلدية دبي، الدكتورة نسيم رفيع، أنه لن يسمح بتقديم خدمة الشيشة أو التدخين في فترة الإفطار داخل الخيم الرمضانية وحتى التاسعة مساء، بسبب وجود الأطفال دون سن الـ18، لافتة إلى أنه عادة لا يفضل أصحاب الخيم الرمضانية خيار الفصل بين منطقتي المدخنين وغير المدخنين، نظراً للتكلفة الإضافية، وبالتالي تقرر تحديد وقت التدخين، بدءاً من الساعة التاسعة مساءً بعد انتهاء فترة الإفطار.

ولفتت إلى أنه يحق للقائمين على الخيمة الرمضانية أن يطلبوا من أحد الرواد إظهار بطاقة الهوية الإماراتية، أو أي إثبات شخصي في حال شكوا بأنه دون السن القانونية 18 عاماً.

وبينت أنه يشترط على الفنادق التي تقدمت بطلب الحصول على تصاريح لخيم رمضانية توفير مدخل للخيمة منفصل عن مدخل الفندق.