جزيرة ساحرة معروضة للبيع بسعر زهيد (فيديو وصور)

أظهر فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي جزيرة خاصة معروضة للبيع بنصف ثمن منزل في سيدني.

وتبعد جزيرة “وايد” 900 دقيقة بالسيارة عن مدينة كانبيرا الأسترالية، وهي معروضة بسعر خرافي يتراوح بين 600 – 650 ألف دولار.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يعادل هذا نصف سعر منزل متوسط ​​في سيدني، أو تقريبًا ثمن شقة مكونة من غرفتين في العاصمة الأسترالية.

وتقع هذه الجزيرة الخاصة التي تبلغ مساحتها 92 هكتارًا أو 227 فدانًا بالقرب من مدينة “وي جاسبر” التاريخية، وتتميز بأراضي تملّك حر على بحيرة “برينجوك”، والتي يمكن تطويرها لتصبح بقعة عطلات صديقة للبيئة.

وقال وكيل المبيعات “إل جيه هوكر” إنّ هذه الجزيرة التي تقع جنوب “نيو ساوث ويلز” تجمع بين الخصوصية، وسهولة الوصول للمراكز الحضرية المجاورة.

واشترى المُلاك الحاليون الجزيرة منذ 13 عامًا، وخططوا لبناء كبائن مكتفية ذاتيًا، والتي يمكن الوصول إليها بشكل رئيس عن طريق القوارب.

وبالفعل حصلت الجزيرة على الموافقات اللازمة للتطوير والإقامة، والتي قال “إل جيه هوكر” إنّها تتيح فرصة استغلال الحياة البرية الوفيرة، وصيد الأسماك، والتنزه في الأحراش، واستكشاف الكهوف والتزلج على الماء، بالإضافة إلى بناء أرصفة القوارب للصيادين.