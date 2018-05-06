راتب إضافي لموظفي الحكومة بالإمارات.. هل تنتقل العدوى للقطاع الخاص؟

أعلنت الحكومة الإماراتية الاتحادية يوم أمس السبت صرف راتب شهر لكافة موظفي الحكومة ومتقاعديها والمستفيدين من الضمان الاجتماعي، ورصدت لذلك مبلغ مليار وستمئة مليون درهم لهذا الغرض.

وفور صدور القرار انتقلت العدوى سريعا إلى الحكومات المحلية حيث أعلنت حكومة كل إمارة على حدة منح راتب أساسي لموظفيها.

ويبدو أن العدوى تنتقل أيضا إلى القطاع الخاص فقد بدأت مؤسسات في القطاع الخاص بالإمارات تعلن صرف راتب أساسي لمنتسبيها، على غرار قرار الحكومة الإماراتية الذي منح الموظفين الحكوميين هذه المكرمة، بمناسبة مئوية رئيس البلاد الراحل الشيخ زايد بن سلطان.

وقالت شركة تعاونية الاتحاد إنها أول جهة في القطاع الخاص، تصدر قرار منح راتب أساسي للعاملين بها، وأمر الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، رئيس نادي الفجيرة، بصرف راتب أساسي لكل العاملين والموظفين بنادي الفجيرة، إضافة إلى توزيع 30 ألف وجبة إفطار في رمضان احتفاءً بمئوية زايد، وفق ما ذكر الحساب الرسمي للنادي على “تويتر”.