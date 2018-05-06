خلاف بين رجلي دين حول حرمة فوانيس رمضان الموسيقية (فيديو)

أفتى داعية مصري بحرمة فوانيس رمضان الموسيقية، مشيرًا إلى أن هناك إجماعًا من الأئمة الأربعة على تحريم الموسيقى.

وقال الداعية سامح عبدالحميد، في مداخلة هاتفية لبرنامج “رأي عام” على قناة “ten”: إن لزينة رمضان مظهر جميل، حيث إنها من مظاهر الاحتفال بالشهر الكريم، مضيفًا أن فوانيس محمد صلاح جميلة ولا بأس باستخدامها.

من جانبه، نفى عضو مجمع البحوث الإسلامية، محمد الشحات الجندي، وجود دليل صريح على أن الموسيقى حرام.

وقال خلال ذات اللقاء التلفزيوني “إن الفوانيس بشكل عام تدخل البهجة على الأطفال ومن مظاهر الاحتفال بشهر رمضان، ولا يوجد دليل صريح على أن الموسيقى حرام”.

وأضاف أنه يجب الابتعاد عن تصدير هذا الوجه للإسلام، رغم أن الدين لا يقف ضد أي مظهر من مظاهر البهجة، ولا يوجد إجماع من الأئمة الأربعة على تحريم الموسيقى، حسب قوله.