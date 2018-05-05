بالفيديو.. سيدة تشتكي زوجها بسبب هجره لـ”ضرتها”‎

اشتكت مواطنة مصرية تدعى عزة في محافظة الجيزة، من زوجها، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “قلوب عامرة”، الذي تقدمه نادية عمارة، والمذاع على فضائية “أون إي”، بسبب هجره لزوجته الثانية.

وقالت عزة “إن زوجها تزوج عليها من سيدة أخرى دون معرفتها، مضيفة أنه لا يعيش مع زوجته الثانية، ويكتفي برؤيتها في مكان العمل الذي يجمعهما.”

وأضافت “أن سبب غضبها من زوجها هو عدم ذهابه للمعيشة مع زوجته الثانية”، لافتة إلى أنها تتحمل مسئولية زوجها بمفردها على الرغم من زواجه بغيرها.

وتابعت “لماذا لا يذهب لزوجته الأخرى لتتحمل مسؤوليته معي؟”.