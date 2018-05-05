السعودية.. برنامج “جودة الحياة” يحمل مفاجآت سارة للوافدين

كشفت وثيقة لبرنامج تحسین جودة الحیاة 2020، الذي أطلقه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمیة السعودي برئاسة ولي العھد الأمیر محمد بن سلمان، مفاجآت للمواطنین والمقیمین على حد سواء.

وأظهرت وثيقة البرنامج الذي أطلقه المجلس، الخميس الماضي، مبادرات تخص الوافدين العاملين بالمملكة تتمثل بتوفیر بیئة سكنیة مناسبة وتطوير الخدمات المخصصة لھم، وإصدار دلیل للخدمات، إضافة إلى تفعیل برنامج الإقامة الممتدة (البطاقة الذھبیة)؛ لجذب المواھب الموجودة على الصعید العالمي.

وبيّنت الوثيقة أن البرنامج يعمل على توفیر بیئة تعلیمیة مناسبة تشمل أطفال الوافدين، من خلال تعزيز انخراطھم في ثقافة المملكة وإذكاء وعي المواطنین بقبول الثقافات الأخرى، وفق ما نشره موقع “أخبار24” السعودي.

يشار إلى أن برنامج جودة الحیاة حدد العديد من المرتكزات التي تشكل أساسًا للبرنامج، تدعم تطوير البنى التحتیة للمدن، وتأمین خدمات شاملة للسكان لتلبیة احتیاجاتھم المعیشیة، وكذلك توفیر إطار اجتماعي يمكّن من تفاعل المواطنین والمقیمین، إضافة إلى توفیر خیارات ذات جودة عالیة ومتنوعة لنمط الحیاة، وتحفیز المواطن على التفاعل وضمان مشاركته من خلال أنشطة وفعالیات خاصّة بنمط الحیاة والمجتمع، وكذلك رسم الإطار التنظیمي المطلوب لتمكین جودة الحیاة في كافة الفئات.