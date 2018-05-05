معتمرون يشتكون من اختفاء بعض علامات حدود الحرم المكي

اشتكى عدد من المعتمرين من اختفاء وعدم وضوح بعض العلامات الدالة على حدود الحرم المكي بالشرائع، خاصة للقادمين من جهة الطائف بطريق السيل.

وأشاروا إلى أن علامات حدود الحرم باتت أقل طولًا من جسر الشرائع الجديد، لافتين إلى ضرورة معالجة وضع هذه العلامات؛ حتى لا تتسبب بإشكاليات، خاصة في مواسم الحج والعمرة.

ونقلت صحيفة “المدينة” المحلية، عن مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالعاصمة المقدسة علي العبدلي، قوله: إن أهمية هذه العلامات تكمن في تمييزها بين الحلال والحرم، مبينًا أن هناك لجان متخصصة مهمتها متابعة هذا الأمر.

وأضاف، أن هذه العلامات يتم تغييرها وتطويرها بما يتماشى مع متطلبات كل عصر، خاصة مع التطور في العمران وتوسعات الطرق بسبب الزيادة السكانية، إضافة للتوسعات التي يشهدها المسجد الحرام.

وأوضح العبدلي، أن هذه العلامات لن تختفي، وسيتم رفع الأمر للجهات المعنية على وجه السرعة؛ لتغيير وضع هذه العلامات وتصميمها بصورة حديثة وعصرية، بحيث تكون واضحة للجميع.