“المرور السعودي” يكشف عن تدشينه مدارس للنساء وآلية استخراج الرخص

كشف مدير الإدارة العامة للمرور في السعودية، اللواء محمد بن عبدالله البسامي، عن اكتمال تهيئة جميع المتطلبات المتعلقة بقيادة المرأة للمركبات.

ونقلت صحيفة “سبق”، عن البسامي قوله، إنه “تم تدشين مدارس نموذجية عدة لتعليم القيادة بالتعاون مع بعض الجامعات السعودية، إضافة إلى تهيئة عددٍ من المواقع في مختلف مناطق المملكة؛ لاستقبال حاملات رخص القيادة الأجنبية الراغبات في استبدال رخصهن برخص قيادة سعودية”.

وأوضح اللواء البسامي، أن استخراج رخصة قيادة المرأة للسيارة يخضع لشروط محددة أهمها، أن تكون المرأة قد بلغت سن 18 للسماح لها بالحصول على رخصة القيادة الخاصة، وسن الـ 20 عامًا بالنسبة للراغبات برخص القيادة العامة، فضلًا عن اجتياز الكشف الطبي، والاختبار العملي لقيادة السيارة.

وتطرق مدير إدارة المرور، إلى الإعلان عن ترخيص 5 مدارس لتعليم المرأة قيادة المركبات في: الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وتبوك.

وأكد أن تطبيق نظام المرور يكون على الذكور والإناث على حدٍ سواء، ولذا المرور سيتعامل مع قائد المركبة أيًا كان وليس هناك استثناء لأحد، النظام واضح وسيطبق على الجميع دون استثناء.