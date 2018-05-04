عزوف عن سوق “الفواكه المجففة والمكسرات” بمصر بسب غلاء الأسعار (فيديو إرم)

شهدت أسعار ياميش رمضان (الفواكه المجففة والمكسرات) هذا العام في مصر ارتفاعًا نسبيًا عن الأعوام السابقة، ما دفع بالمواطنين للعزوف عن التسوق، لتتراجع نسبة الشراء إلى أقل من 50%، مقارنة بـ75 إلى 80% العام الماضي، وفق تجار.

وقال تجار في تقرير لـ”إرم نيوز” إن أسعار الياميش شهدت ارتفاعًا وصلت في بعض الأصناف كنوع “عين الجمل” إلى 310 جنيهات (18 دولارًا)، بينما يصل السعر في بعض أنواع البلح إلى ما يقرب من الـ100 جنيه للكيلوجرام (6 دولارات)، وهو ما يفوق أسعار الأعوام الماضية.

مواطنون تحدثوا لـ”إرم نيوز” أيضًا عن عدم قدرتهم على شراء ياميش رمضان كما اعتادوا كل عام؛ نظرًا للأسعار المرتفعة للعديد من الأصناف، لاسيما مع عادة المصريين على شراء بعض الأنواع كطقوس رمضانية كل عام.

وعاشت مصر خلال السنوات القليلة الماضية، وضعًا اقتصاديًا متذبذبًا، وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم، فضلًا عن ارتفاع سعر العملة الصعبة، وهو ما ألقى بظلاله على كافة السلع والخدمات.