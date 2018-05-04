بالفيديو.. الشرطة الإيرانية تعتدي على فتاة حاولت تشجيع فريقها المفضل

تداول نشطاء إيرانيون، أمس الخميس، مقطع فيديو صادم يظهر شرطيًا يعتدي على فتاة بعد أن حاولت التسلق على عمود كهربائي احتجاجًا على منعها من تشجيع فريقها المفضل لكرة القدم.

ويظهر الفيديو الشرطي وهو يمسك الفتاة من رجلها ويسقطها أرضًا وسط صراخ من النساء واحتجاج الجمهور الذي كان حاضرًا في مكان الحادث.

وذكر موقع “إيران مسنجر” أن الفتاة تسلقت العمود للتعبير عن احتجاجها على منع المرأة الإيرانية من حق الحضور في الملعب ومشاهدة المباريات.

وهتفت النساء اللواتي تجمعن خلف الأبواب المغلقة للملعب في مدينة “قائم شهر”، بشعارات منددة بسياسة الحكومة لمنعهن من الحضور في الملاعب، وفقًا لموقع “برس نيوز”.