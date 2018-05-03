بالصور.. تشييع جثامين “البنات المنحورات” بمكة المكرمة

شيعت منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، ظهر اليوم الخميس، جثامين الشقيقات المنحورات الثلاث، في مقرة المعلاة بحضور والدتهن وجموع غفيرة، وذلك بعد تأدية صلاة الميت عليهن. وفق صحيفة “سبق” المحلية.

وسبق أن أثارت قضية الشقيقات المنحورات على يد والدهن (وهو سعودي ثلاثيني) في منزلهم بحي الروضة غضب الرأي العام.

وكانت الأم قد ذكرت أن الأب انفرد ببناته في غرفة مجاورة بعد قيامه بخداعها، ثم ذبحهن واحدة تلو الأخرى، وفوجئت في البداية بذبحه لابنتهما الوسطى، وما إن حاولت طلب الاستغاثة حتى وجدته وقد أتم ذبح البقية.