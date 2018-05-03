عمره أكثر من قرن.. مسن يبحث عن “الموت الرحيم” في سويسرا ‎

غادر العالم الأسترالي “ديفيد غودال” البالغ من العمر 104 سنوات، بلاده مساء أمس الأربعاء متوجهًا إلى سويسرا، التي وعدت بأن تساعده في إنهاء حياته والتخلص من الضيق الذي سببه له “أرذل العمر”.

وقالت شبكة “دويشته فيلا” الألمانية، إن غودال طلب من السلطات الأسترالية أن تساعده في إنهاء حياته بعد أن أرهقه المرض، إلا أن طلبه رُفض بموجب القوانين الأسترالية التي تحظر “القتل الرحيم”.

وفي حديث متلفز قبل مغادرته إلى سويسرا، قال غودال “عمري الآن 104 سنوات ولم يبق لي الكثير في حياتي التي أصبحت تسوء كل يوم وتجعلني أكثر تعاسة”.

وكانت الصحف والمواقع الأسترالية، فتحت باب التبرعات لمساعدة غودال بالسفر إلى سويسرا، حيث جمع صندوق “غو فند مي” مبلغ 20 ألف دولار أسترالي لهذا الغرض.

وقالت دويتشه فيلا، إن موعد تنفيذ “الموت الرحيم” على غودال سيكون في العاشر من الشهر الحالي، بعد أن يمضي الرجل عدة أيام مع أقاربه في بوردو الفرنسية. علمًا أنه يعيش في أستراليا مع صديقته كارول اونيل.

وستقوم بتنفيذ العملية مؤسسة “لايف سيركل” الحكومية المتخصصة بمساعدة اليائسين على التخلص من حياتهم بأقل تعب بدني ونفسي.