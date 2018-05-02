بالفيديو.. طفلة تجري حوارًا إعلاميًا مع وزير إماراتي

أجرت طالبة إماراتية تدعى سلمى جاسم، الأربعاء، حورًا إعلاميًا مع حسين الحمادي وزير التربية والتعليم في دولة الإمارات.

جاء ذلك اللقاء العفوي من جانب الطالبة والصريح من جانب الوزير، على هامش أعمال “مؤتمر التربية الإعلامية 2018″، بمدينة عجمان.

ودار الحوار، الذي نشرته وكالة أنباء الإمارات، وام، حول شخصية الوزير وحياته الخاصة والعملية والعديد من المحاور الأخرى.

وتجاوب الوزير الإماراتي بكل صراحة وتلقائية مع الطفلة سلمى التي تقمصت دور المذيعة المحاورة بشكل أثار إعجاب الحضور حولها.