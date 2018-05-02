تجربة “صفارات الإنذار” تشغل السعوديين

يستعد السعوديون، أواخر الأسبوع المقبل، للاستماع إلى صوت صفارات الإنذار المستخدمة في أوقات الحروب والكوارث، عندما يبدأ دويها في مناطق واسعة من البلاد في خطوة تقول الرياض إنها للتأكد من جاهزية نظام الصفارات لأي طارئ.

وأعلن الدفاع المدني السعودي إجراء التجربة يوم الخميس بعد القادم الذي يصادف يوم 10 مايو/أيار الجاري، على أن تشمل مناطق واسعة من المملكة بما فيها العاصمة الرياض.

وقال الدفاع المدني في إعلانه عن تلك التجربة “تنويه: في يوم الخميس الموافق 24/ 08/ 1439 هـ، وعند الساعة الواحدة ظهراً موعدنا مع تجربة #صافرات_الإنذار في كل من مدينة #الرياض ومحافظة #الخرج و محافظة #الدرعية والمنطقة #الشرقية بكامل محافظاتها”.

ووجد الإعلان عن تشغيل صفارات الإنذار صداه الواسع بين السعوديين، حيث تشكل صفارات الإنذار أمرًا غير مألوف لفئة الشباب الذين يشكلون غالبية السكان، ولم يعايشوا حرب الخليج الثانية عندما غزا العراق جارته الكويت في تسعينيات القرن الماضي ودوت حينها صفارات الإنذار عدة مرات في السعودية.

ولم يسبق للرياض أن استخدمت صفارات الإنذار بالرغم من تعرض أراضيها للاستهداف بأكثر من 100 صاروخ باليستي حوثي منذ بدء العمليات العسكرية للتحالف العربي ضد الميليشيات المدعومة من إيران في آذار/مارس 2015.