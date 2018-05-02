عاد من اليمن مؤخرًا.. شقيق مفقود “حريق جدة” يكشف آخر تفاصيل حياته قبل اختفائه

كشف صلاح السباعي شقيق مفقود حريق جدة الذي اختفت آثاره قبل يومين عقب اندلاع النيران في أحد المراكز التجارية، عن آخر تفاصيل حياته قبل فقدان الاتصال به.

وقال: “عاد ناصر من اليمن قبل 3 أشهر بعد إجازة قصيرة، وأجرى اتصاله الأخير معي يوم الجمعة قبل 48 ساعة من الحادثة، انتهى أخي ناصر من قضاء إجازته السنوية في اليمن قبل نحو 3 أشهر، بجوار الوالدين وزوجته وأبنائه في العاصمة صنعاء”.

وأضاف أن ” آخر ما قاله لي كان (جمعة مباركة) ثم أعقبها بعدة رسائل دينية عبر تطبيق (واتس آب)”، بحسب صحيفة “المدينة” السعودية.

وتابع صلاح: “كان محبًا لعمله ومتفانيًا فيه وذا شخصية اجتماعية لدى أصحابه وزملائه في العمل، وكذلك زبائنه

وأوضح أن الأهل في اليمن تواصلوا مع المفقود عبر هاتفه المتحرك كما جرت عليه العادة، لكنهم تفاجأوا بأنه مغلق، وبعد اتصالهم به أخبرهم أن شقيقه في المستشفى يتعالج من الحريق مع عدد من العمال.

وأكمل سرحان قائلاً إن آخر اتصال لأخيه المفقود مع زملائه في العمل كان أثناء الحريق وطلبوا منه مغادرة المكان، لكنه قال إنه لا يستطيع الخروج بسبب كثافة الدخان العالية، وبعد ذلك انقطع الاتصال به وتوقف هاتفه عن العمل.