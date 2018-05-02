العودة المشؤومة.. قصة فتاة كردية في عفرين اغتصبها تركي وعنصران بالجيش الحر

اختطفت إلى مكان غير معلوم لمدة 8 أيام، وتناوب مسلحون على اغتصابها طيلة 5 أيام، هذا هو ما حدث للفتاة الكردية، زوزان بشير سليمان، البالغة من العمر 20 عامًا، والتي تم اختطافها يوم السبت قبل الماضي، قبل أن تعود إلى أحضان عائلتها في مدينة عفرين شمال سوريا.

وعادت زوزان بعد أن هتك عرضها وتم اغتصابها لأيام متتالية من جانب عنصرين بالجيش الحر وجندي بالجيش التركي، بعد اختطافها من وسط أهلها، خلال عودتهم إلى مدينة “عفرين” ضمن الأسر والعائلات العائدة إلى المدينة من الحرب، التي تشنها تركيا.

زوزان حديثة التخرج في معهد التربية الفنية في حلب، وتعمل مدرسة تربية رياضية، تم اعتراضها من وسط أهلها خلال المرور بالعودة إلى منزلهم عقب دخول المدينة، وعند أحد حواجز التفتيش، قام جنديان تركيان بالاعتداء عليها ثم سحبها إلى داخل الكمين، ثم تم أخذها في سيارة إلى مكان غير معلوم، بعد الاعتداء بالضرب والركل بحق العائلة.

وعندما تدخل الأهل للسؤال عن الذنب الذي اقترفته ابنتهم، رد عليهم ضابط تركي بأنها “إرهابية”، وتعمل مع مجلس الإدارة الذاتية لمقاطعة عفرين، وتقوم بتدريب الفتيات على حمل السلاح وقتل الجنود الأكراد.

حجم التهم كبير على “زوزان”، على حد قول أحد أقاربها الذي تعذر ذكر اسمه، والذي قال في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، إن الفتاة لم تحمل السلاح أبدًا، وأنها ليس لها أي نشاط سياسي من قريب أو بعيد، وأن ما حدث سيتم الكشف عنه بعد عبور هذه الأزمة والخروج من البلاد بسلام، دون تعرض أسرتهم لأي أذى، مؤكدًا استحالة استمرار العيش في المدينة، وأن أول الراحلين من أسرتهم سيكون زوزان.

دفع الفدية والهروب

وأوضح في تصريحات خاصة، أن زوزان عادت بعد دفع فدية للعناصر التي خطفتها، وبعد تدخل وسطاء عبر أقارب لنا في تركيا، رافضًا الإفصاح عن القيمة المالية للفدية، موضحًا أن مكان اختطافها كان مجهولًا، حيث تم الخروج بها إلى داخل مدينة “كلس” التركية، بحسب عناصر التحقيق في “عفرين”، وبالتواصل مع أقارب لنا بـ”كلس”، أكدوا أنه لا توجد أي معلومات عنها، فمن الواضح أنه تم الذهاب بها إلى إحدى المناطق الخاصة، ولم نستطع استجوابها، نظرًا لحالتها الصعبة.

ويضيف تعذر علينا الحديث إلى الفتاة، نظرًا لحالة الانهيار العصبي التي تعيشها، وسط حديث أسرتها عن محاولتها الانتحار، بعد عمليات تناوب على اغتصابها خلال الاختطاف، لذلك فالأسرة تحاول إخراجها من الشمال السوري بعيدًا عن تركيا، ربما تكون الوجهة إلى أوروبا أو العراق.

المسؤول الحقوقي الكردي المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي، أزاد مامو، الذي يتواصل مع العائلة بشأن “زوزان”، قال إن ظاهرة خطف الفتيات واغتصابهن من جانب عناصر الجيش الحر والجيش التركي مستمرة، بحجة أنهن مقاتلات تابعات لقوات سوريا الديمقراطية، ليتم اغتصابهن وإعادتهن في حالة توفير الأسرة للفدية، ومن لا يوفرن الفدية، يتم سجنهن أو قتلهن وإلقاؤهن في مرتفعات “عفرين”.

ويوضح مامو، في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، أن معظم المختطفات يتم اقتيادهن واغتصابهن في مناطق إعزاز وجرابلس، حيث مقرات الفصائل المرتزقة.

واعتبر المسؤول الحقوقي أن الهدف الأساسي حاليًا هو إخراج الفتاة وأسرتها، في ظل الحالة النفسية والخطرة لـ”زوزان”، وأيضًا المضايقات والابتزاز التي تتعرض لها الأسرة من الفصائل المرتزقة، لافتًا إلى أن ما يمارس بحق المدنيين في الشمال السوري من جانب ا”لاحتلال” التركي ومرتزقته، بات أمرًا صعبًا، وذلك في ظل العمليات التي تقوم بها عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، ضد معسكرات وأكمنة للقوات التركية.