آخر صيحات دعاية الانتخابات العراقية.. “انتخبوني ابن عمي يبيع الإطارات في أستراليا”

أثارت المرشحة العراقية أنوار العويلي عن تحالف الفتح سخرية واسعة بوضعها عبارة “ابن عمي لديه محل لبيع الإطارات في أستراليا” في ملصقاتها الدعائية، خلال حملتها الانتخابية جنوبي العراق.

والعويلي هي المرشحة رقم 32 عن تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري ويضم فصائل الحشد الشعبي، وتقول إنها تحمل درجة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، وهي مرشحة عن محافظة ذي قار.

وسخر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من المرشحة التي حملت ملصقاتها عبارة ” ابنة عم السيد فارس العويلي صاحب محل إطارات فارس في سيدني” وسط تساؤلات عن علاقة الحملات الانتخابية والبرامج ومحال بيع الإطارات.

وقال الصحفي عدي علي معلقًا وساخرًا: ” أي والله محتاج طخم تايرات للسيارة”

أما الناشط أحمد جورست فقال: ” انتخبوها لأن مشروعها توفر للشعب تايرات، بينما تساءل المدون مهند عبودي: هل أصبحنا بهذا الانحطاط بعد أن كانت بغداد بلد الرشيد وقلعة الأسود.

ومع قرب الانتخابات العراقية يتفنن المرشحون العراقيون في عرض دعايتهم الانتخابية على المواطنين باستخدام مختلف الوسائل التي تثير السخرية في بعض الأحيان، لخروجها عن سياق الدعاية الانتخابية، والعمل السياسي.

ومن المقرر تنظيم انتخابات برلمانية، في الثاني عشر من أيار/ مايو المقبل؛ لاختيار 328 مرشحًا إلى البرلمان.