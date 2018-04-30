خرائط استكشاف الكرة الأرضية تباع بالملايين (صور)

يعرضد مزاد في بريطانيا قريبًا خرائط وأطالس استخدمها مكتشفون، أمثال كريستوفر كولومبوس، لاستكشاف القارات والبحار حول العالم، ويتوقع الخبراء أن تتجاوز قيمتها الملايين.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإنه من بين 400 خريطة في المجموعة المعروضة للبيع يوجد أول أطلس مطبوع في العالم عام 1472″T-O” والذي يصور القارات الثلاث: “آسيا، وأفريقيا، وأوروبا” في ثلاث مجموعات، فضلاً عن المحيطات الثلاثة، وتوقعه أن الأرض كروية الشكل.

كما يُظهر الأطلس البحر المتوسط وهو يفصل قارة أوروبا عن أفريقيا، فيما يفصل البحر الأحمر ونهر دون القارتين عن آسيا.

ومن المتوقع أن يتراوح سعرها ما بين 55 ألف دولار إلى 83 ألف دولار أمريكي، في مزاد لندن في مايو/أيار المقبل.

وتضم مجموعة الخرائط أيضًا أول أطلس يظهر خطوط الطول والعرض، رسمه عالم الخرائط الشهير والفلكي والفيلسوف “كلاوديوس بتولماوس” في القرن الثاني بعد الميلاد، ومن المتوقع أن يُباع بـ110 آلاف دولار أمريكي.