عاشق بغدادي يستغل الحملات الانتخابية لإرضاء حبيبته.. شاهد ماذا فعل (صور)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مجموعة من الصور انتشرت في شوارع بغداد، لكنها ليست لمرشح رسمي للانتخابات القادمة التي أغرقت لافتاتها شوارع المدن العراقية، بل لمواطن عراقي يسعى لإرضاء محبوبته على طريقته الخاصة.

ولجأ العاشق البغدادي واسمه حيدر، إلى ترشيح نفسه ضمن قائمة افتراضية أطلق عليها “الحب والوفاء” وتحت هاشتاغ أسماه “أنتِ وطني”، لإرضاء المحبوبة التي يبدو أنها غاضبة.

وعمد حيدر إلى نشر لافتات في شوارع بغداد وفقًا لموقع قناة السومرية.

واحتوت اللافتات على نصوص وتعليقات مثل “قصة حب وسط السياسة” و”زعل الحبيبة كلفه مليوني دينار”، في إشارة إلى تكلفة نشر الدعايات الانتخابية في الشوارع.

واختار حيدر أن يخوض انتخابات العشق البغدادي ضمن القائمة الافتراضية التي تحمل التسلسل “رقم 2″، باعتبار أن الحبيبة تبقى “الرقم 1”.