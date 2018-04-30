صورة سعودية وابنتها في الجامعة تحصد الإعجاب.. تعرف على قصتهما

جذبت صورة لسيدة سعودية وابنتها الشابة، إعجاب كثير من المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن وثقت حدثًا نادرًا في المملكة تمثل بتخرجهما سويًا من الجامعة.

ونشرت جامعة الملك خالد في مدينة أبها صورة الأم صالحة عسيري وابنتها مرام محمد آل مناع بملابس التخرج الرسمية، بعد أن تخرجتا في اليوم ذاته من الجامعة.

وتخرجت الأم من قسم الإعلام والاتصال، فيما تخرجت ابنتها من قسم إدارة الأعمال بكلية العلوم الإدارية والمالية.

وحظيت صورة السيدتين التي نشرتها الجامعة في صحيفتها الخاصة “آفاق” بتداول لافت على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة وسط تعليقات أثنى أصحابها على الأم والإنجاز الذي حققته.

وتقول الأم السعيدة بتخرجها مع ابنتها، إنها “حققت حلمًا عمره سنوات بالتخرج من الجامعة بعد أن حرمتها ظروف الزواج المبكر والإنجاب من متابعة دراستها”.

وتضيف إنها “فقدت أمها العام الماضي قبل أن ترى وصولها للمرحلة النهائية والتخرج الذي طالما دفعتها نحوه”.

ونالت المرأة السعودية في الفترة الأخيرة الكثير من الدعم الرسمي بالتزامن مع تغييرات جذرية تشهدها البلاد في مختلف جوانب الحياة.