مستشار مفتي مصر: لا يجوز للزوج الاطلاع على هاتف زوجته سرًا (فيديو)

أكد المستشار العلمى لمفتي مصر الدكتور مجدى عاشور، أن اطلاع الزوج على هاتف زوجته أو صفحاتها على الانترنت سرًا والبحث فيه دون علمها لا يجوز، واصفا ذلك بأنه “تجسس”.

وقال عاشور خلال لقاء تليفزيوني على قناة “الناس” وعرضه بصفحته الرسمية بالفيسبوك : إنه لا يجوز التجسس بين الزوجين، حيث إن العلاقة الزوجية لا يصح معها الشك، متابعًا: “إذا دخل الشك وعدم الثقة يأتى التجسس، وتُفسد العلاقة الزوجية”.

وأوضح “عاشور”، أن الزواج ليس قائمًا على الندية، وإنما قائم على التسامح ونسيان الأخطاء، مشيرًا إلى إن التجسس منهى عنه فى الأصل، فالرسول أمرنا بعدم التجسس على الغرباء الذين لا نعرفهم، فما بالنا بالزوج والزوجة.

وخاطب الزوج قائلا: “أعمل نفسك مش واخد بالك، ولا تضع أنفك في كل شيء، وقل لمن يخبرك بأن زوجتك تفعل كذا وكذا أنا أصدق قلبي ولا أصدق أذني لأسمعك”.

وشدد على ضرورة أن تبنى العلاقة الزوجية على الثقة والمودة والرحمة، لا بالشك أو الظن، ولابد من الصراحة بين الزوجين لأن الشك خيط ليس له نهاية.