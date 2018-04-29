هذا ما قاله العاهل الأردني في نعي مربيته أميمة الرفاعي (صورة)

نعى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مربيته الخاصة أميمة الرفاعي التي وافتها المنية مساء الأحد.

وقال الملك عبدالله في تغريدة له عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “الرحمة والمغفرة لروح معلمتي الفاضلة الست أميمة الرفاعي، مربية الأجيال، التي خرجت الآلاف من أبناء وبنات الوطن، وما توانت يومًا عن حمل رسالة التربية والتعليم بكل إخلاص وأمانة، تغمدها الله بواسع رحمته”.

وعملت الرفاعي في مدرسة “الكلية العلمية الإسلامية” في رياض الأطفال وكلّفها العاهل الأردني الراحل الملك الحسين بن طلال برعاية نجليه عبدالله وفيصل عام 1966 وكان عمر الملك عبدالله حينها 4 سنوات.