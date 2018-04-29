العالم الأسترالي ديفيد غودال يسعى للانتحار في سويسرا بمساعدة الأطباء

أعلن العالم الأسترالي ديفيد غودال أنه يخطط للسفر إلى سويسرا الأسبوع المقبل لإنهاء حياته.

ولا يعاني الدكتور ديفيد غودال، وهو محاضر جامعي سابق من أستراليا الغربية، من مرض مميت، لكنه يقول إنه نادم على بلوغ سن الـ104 مع استمرار تدهور نوعية حياته.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قال العالم الأسترالي البارز: “أنا نادم للغاية على بلوغ هذا السن، فأنا لست سعيدًا، وأريد أن أموت، لكن الأمر المحزن هو منعي من الموت”.

وأضاف: “إذا اختار المرء أن يقتل نفسه فيجب تركه لخياره، فأنا لا أعتقد أن هذا من شأن أي شخص آخر”.

وولد الدكتور غودال في لندن العام 1914، وهو عالم نبات وبيئة بارز، وسافر إلى أستراليا في العام 1948، حيث تولى منصب محاضر في جامعة ملبورن.

واحتفل غودال بعيد ميلاده الـ 104 في أوائل نيسان/ أبريل الماضي، وقرّر منذ ذلك الحين أن الوقت قد حان للانتحار بالمساعدة الطبية في سويسرا.

ما زالت أستراليا تطور قوانين “القتل الرحيم”، الذي سيقتصر على الأشخاص المصابين بأمراض مميتة.

وقال رئيس وزراء أستراليا مارك ماكجوان إن الحكومة لن تساعد غودال لأنه لا يعاني من مرض قاتل.

وقال غودال: “أشعر أن شخصًا كبيرًا مثلي يجب أن يتمتع بحقوق المواطنة الكاملة بما في ذلك حق الانتحار بمساعدة الأطباء”.

ومن المتوقع أن يغادر غودال مدينة بيرث في أوائل أيار/ مايو المقبل بصحبة صديقته ومنسقة خروجه من أستراليا الغربية كارول أونيل.