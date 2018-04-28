“الحب الحقيقي”.. صورة مؤثرة أعجبت نصف مليون وحصدت آلاف الدولارات

“الحب الحقيقي”.. صورة مؤثرة أعجبت نصف مليون وحصدت آلاف الدولارات

المصدر: فريق التحرير

نشرت فتاة أمريكية تدعى كيلي تولر صورة لوالديها في وضعية مؤثرة، حصدت إعجاب أكثر من نصف مليون مستخدم في تويتر، فضلًا عن تبرعات بآلاف الدولارات بعد يومين فقط من التداول.

وعلّقت الفتاة على الصورة قائلةً: “تزوج والداي منذ 34 عامًا، أمي في المراحل النهائية من الخرف (تم تشخيص المرض قبل 5 سنوات كان عمرها 53 سنة)، والدي يهتم بها طوال الوقت، لا تتذكر دائمًا اسمه، لكنها تعلم أنها في أمان معه. إذا لم يكن هذا هو الحب الحقيقي ، فأنا لا أعرف ما هو”.

وتُظهر الصورة الزوجة المريضة نائمةً في أحضان زوجها، الذي انطلقت على الإنترنت حملة تبرع لمساعدته، وتمكنت من جمع 18.9 ألف دولار، حتى مساء اليوم السبت، متجاوزةً الهدف المحدد والذي كان 13 ألف دولار.

 

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