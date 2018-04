“الحب الحقيقي”.. صورة مؤثرة أعجبت نصف مليون وحصدت آلاف الدولارات

نشرت فتاة أمريكية تدعى كيلي تولر صورة لوالديها في وضعية مؤثرة، حصدت إعجاب أكثر من نصف مليون مستخدم في تويتر، فضلًا عن تبرعات بآلاف الدولارات بعد يومين فقط من التداول.

وعلّقت الفتاة على الصورة قائلةً: “تزوج والداي منذ 34 عامًا، أمي في المراحل النهائية من الخرف (تم تشخيص المرض قبل 5 سنوات كان عمرها 53 سنة)، والدي يهتم بها طوال الوقت، لا تتذكر دائمًا اسمه، لكنها تعلم أنها في أمان معه. إذا لم يكن هذا هو الحب الحقيقي ، فأنا لا أعرف ما هو”.

My parents have been married for 34 years. My mom is in the final stages of young onset dementia (diagnosed 5 years ago at 53). My dad cares for her full-time. She doesn’t always remember his name but she knows she is safe with him. If that’s not true love, I don’t know what is. pic.twitter.com/8oW2n4mGza

