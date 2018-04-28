السعودية روان تبحث عن والدتها منذ 20 عامًا: “أريد أمي حتى لو كانت جثة” (فيديو)

قالت سيدة سعودية إنها تبحث عن أمها منذ 20 عامًا دون أن تتمكن من العثور عليها، وهو ما اضطُرها إلى أن تلجأ أخيرًا إلى الإعلام لعله يساعدها بحل مشكلتها الممتدة منذ كان عمرها أشهرًا فقط.

وقالت السيدة، وتدعى روان بنت فدا، خلال حوار مع برنامج “يا هلا” الذي يُبث على قناة “روتانا خليجية”، إن أمها التي تبحث عنها منذ سنوات :”اتصلت على جوال والدي مؤخرًا فقال لها: الموت أقرب لك من شوفة بنتك”.

وأوضحت أنها اكتشفت أن لديها عائلة كبيرة تعيش في الأردن، وأنها تتواصل مع جدتها دون أن تراها حتى الآن.

وأكدت:”والدي يمنعني من التواصل مع أهل والدتي.. ونشطت في البحث عن أمي عبر مواقع التواصل، فعثرت على جدتي واكتشفت أنها تبحث عنها مثلي بالضبط”.

وتمنَّت روان خلال الحوار التلفزيوني، قائلة:” لا أريد إلا أمي.. أمي مشلولة أبغاها، مجنونة أبغاها.. ميتة أبغى جثتها”، وأضافت:”أحد أخوالي قال لي: أمك كانت محبوسة وهربت، وذهبت إلى المكان الذين قالوا إنها هربت منه فاكتشفت استحالة هذا الأمر.. أمي لم تغادر السعودية.. أمي إمّا محبوسة، أو مقتولة”.

وأشارت إلى أنها لجأت إلى موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لعل قضيتها تصل إلى وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان، مضيفةً أنها “تغار من البنات عندما يتحدّثن أمامها عن أمهاتهن، وتريد أن تجد أمها لتنصفها، وترعاها، وتعطيها الحنان الذي افتقدته”.

روان بنت فدا:

لجأت لتويتر لعل قضية أمي تصل لسيدي #محمد_بن_سلمان..

أغار من البنات لما تحكي لي عن أمها، وأريد أن أجد أمي لأنصفها وأرعاها وأعطيها الحنان الذي فقدته..

⁧#هل_فدا_شليويح_مقتوله⁩#برنامج_ياهلا

⁦@rawan_alfeda pic.twitter.com/4GwuLe3Kdb — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 27, 2018