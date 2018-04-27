ماذا دار خلال لقاء مالك قناة بداية ووزير الإعلام السعودي؟‎

شكر مالك قناة “بداية” الفضائية، عبدالعزيز العريفي، وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عوّاد بن صالح العواد، على اهتمامه ودعمه الكبيرين للعاملين في المجال الإعلامي بالمملكة.

وقال العريفي إنه التقى مع الوزير العواد؛ حيث أكد له أن “قناة بداية ستسير على النهج الذي يؤكد التزامها المستمر بثوابت الدّين، والأنظمة والقوانين، وتعزيز اللُّحمة الوطنية في المملكة العربية السعودية”.

وأشار العريفي إلى أن قناة “بداية” ستعمل على إبراز المنجزات الوطنية، مؤكدًا حرص القناة وإدارتها على ضمان المهنية الإعلامية.

ولفت مالك قناة “بداية” إلى أنه استمع خلال اللقاء إلى توجيهات وزير الإعلام السعودي الذي شدد على ضرورة التزام وسائل الإعلام بالسياسة الإعلامية وتعزيزها للُّحمة الوطنية واهتمامها بغرس المبادئ والقيم فيما تقدمه من برامج، بحسب ما ذكرته صحيفة “سبق” الإلكترونية.

وأكد العريفي أن “وسائل الإعلام في مختلف دول العالم معرضة للأخطاء خاصة الفردية منها”، مشددًا على أن “قناة بداية عملت سريعًا على معالجة تلك الملاحظات واتخذت القرارات التصحيحية التي تمنع تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلًا”.