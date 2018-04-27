حزب يميني بالنرويج يطالب بـ”إسكات” الأذان في المساجد

دعا حزب “التقدم” اليميني النرويجي، المشارك في الائتلاف الحكومي، الخميس، إلى “إسكات” الأذان في المساجد.

وقال جون هيلغهيم، المتحدث باسم الحزب المعروف بخطابه العنصري، لصحف محلية، إن المقترح سيناقش خلال مؤتمر للحزب، يعقد نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف: “لا يعنيني ما تقوله قوانين حقوق الإنسان في هذا الموضوع. ما يهمني هو أن يعيش المقيمون قرب المساجد في هدوء وسكينة، دون إزعاجهم بالأذان”.

ولا يرفع الأذان في مساجد النرويج عبر مكبرات صوت على المآذن، بل عبر مكبرات صوت من داخلها؛ بحيث يمكن سماعه بشكل محدود من الخارج.

وسبق أن تقدم الحزب ذاته بالمقترح، إلا أن وزارة العدل اعتبرت فيه تعديًا على الحرية الدينية وتجاوزًا للمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان.