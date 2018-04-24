المغرب.. ردود فعل غاضبة بسبب إعلان ترويجي “يُهين المرأة” (فيديو‎)

أثار إعلان ترويجي يحاكي برامج تلفزيون الواقع، لإحدى شركات المنتجات الغذائية في المغرب، استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين إياه مسيئًا للمرأة المغربية.

ويحكي هذا الإعلان الترويجي، والذي أطلقت عليه الشركة اسم “باغي نتزوج” (أريد الزواج)، قصة أم تبحث عن عروس لابنها، ولذلك نشرت إعلانًا عبر “فيسبوك” اختارت على إثره خمس فتيات من بين المتقدّمات لأجل إخضاعهن لمنافسات في الطبخ؛ وذلك بهدف التأكد من قدرتهن على خدمة وإسعاد الزوج، حتى تتمكن الفائزة منهن من الزواج بابنها “سيدي أنس”.

وظهر في البرايم الأول من هذا الإعلان المطول المتنافسات اللائي يعملن على تحضير طبق حلوى، بأمر من والدة العريس، قبل أن يقوم هذا الأخير في النهاية بتذوق الأطباق الخمسة، على أساس أن صاحبة الطبق الذي لم ينل إعجابه، يتم إقصاؤها من المنافسة بشكل مباشر.

وعبّر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن استيائهم من مثل هذه الإعلانات التي “تضرب القيم، والوعي لدى المواطن، ومكتسبات المرأة المغربية التي تناضل من أجل تكريس حضورها داخل مجتمع خالٍ من التمييز، والذكورية”.

وقال ناشطون:”هذا الإعلان يشكل مساسًا بصورة المرأة، لكونه يحصر دورها في المطبخ، وتلبية رغبات الرجل، وأن كل هدفها أن تتسابق مع الأخريات من أجل الظفر برجل، وهي الصورة التي تحطُّ من كرامتها، والتي ناضلت ضدها الحركة الحقوقية في المغرب”.

وكتبت إحداهن على حسابها بـ”فيسبوك” متهكمة أن موضوع المادة الإعلانية سخيف، واعتبرته “تشييئًا” و”إهانة” للمرأة.

في المقابل، قالت سلمى ميار، مسؤولة التواصل في الشركة المعنية، خلال تصريحات صحفية، إن اختيار موضوع “باغي نتزوج” مستلهم من قضايا المجتمع المغربي، مؤكدة أن الشركة “طرحت الفكرة بهذه الطريقة حتى تبتعد عن الإعلانات النمطية، ومساهمة منها بتعزيز النقاش حول الموضوع بطريقة طريفة، ومبدعة”.