القبض على فلبينيين متورطين في تهريب الخادمات بالكويت

أعلنت المباحث الجنائية الكويتية، اليوم الاحد، توقيف شخصين من الجنسية الفلبينية، لتورطهما في عمليات تهريب خادمات من نفس الجنسية.

وأوضحت المباحث، بحسب صحيفة الراي، أنه تم القبض على المتهمين في مواقف المطار، كما تم حجز سيارتهما، وسجلت ضدهما قضية خطف خادمات من بيوت الكفلاء.

على جانب آخر، تقدم، اليوم الأحد، مواطنان كويتيان بشكاوى إلى مخفر الجابرية عن سرقة محتويات ثمينة من منازلهما، متهمين خادمات فلبينيات بالسرقة، التي وقعت قبل أسبوع.

وقدم المواطنان مقاطع فيديو من كاميرا مراقبة تثبت ضلوع الخدامتين في سرقة المقتنيات الثمينة من منزلهما، كما اتهما السفارة الفلبينية بالامتناع عن تسليم المتهمات بعد تهريبهن.

ويأتي ذلك وسط أزمة اعتراف السفير الفيليبيني في الكويت بالضلوع في تهريب الخادمات.

وشغلت قضية تهريب سفارة الفلبين لدى الكويت الخادمات من بيوت كفلائهن الشارع الكويتي، على مدار الساعات الماضية، وفي حين تسلّم السفير الفيلبيني لدى البلاد ريناتو بيدرو فيلا مذكرتين من وزارة الخارجية الكويتية، على أساس أن تلك التصرفات متجاوزة للأعراف والقواعد الديبلوماسية، وفقاً لما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية.