وفاة أكبر معمرة في العالم (صور)

توفيت امرأة يابانية حملت لقب أقدم شخص حي في العالم لمدة سبعة أشهر.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن نابي تاجيما توفيت عن عمر يناهز 117 عامًا في المستشفى، مساء أمس السبت، في بلدة كيكاي بجنوب اليابان؛ لأسباب طبيعية.

وأضافت أن تاجيما لديها سبعة أبناء وبنتان، ولها أكثر من 160 حفيدًا، وأصبحت أقدم شخص حي في العالم في سبتمبر، بعد وفاة “فيوليت براون” في جامايكا، والتي عاشت أيضًا 117 عامًا منذ سبعة أشهر.

وكانت منظمة حفظ السجلات تعتزم الاعتراف رسميًا بها كأقدم شخص حي في العالم، قبل أن تموت.

وولدت تاجيما في 4 أغسطس 1900، فأصبح عمرها 117 سنة و260 يومًا عندما توفيت، وتم التحقق من سجلها الذي احتفظت به لمدة عام قبل وفاتها من قبل مجموعة أبحاث الشيخوخة، وهي شركة مقرها الولايات المتحدة.

وقالت المنظمة نفسها، إن امرأة يابانية أخرى تدعى “تشيو مياكو” هي أقدم شخص حي في العالم في سجلاتها، وتعيش في جنوب طوكيو في محافظة كاناجاوا، ومن المقرر أن تبلغ 117 عامًا خلال 10 أيام.