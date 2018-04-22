أمير سعودي يتبرع بهذه الهدية لذوي “المعلمة المنسية”‎

أعلن أمير سعودي تبرعه بسيارة جديدة لذوي معلمة توفيت في حادث مرور، وقع في وقت سابق من الشهر الجاري في منطقة عسير، جنوب غرب السعودية.

وكان الحادث أثار جدلًا واسعًا في السعودية، بعد قيام الأجهزة المختصة بنقل جثمان المعلمة، زاھیة عسیري، داخل سیارة متضررة من منطقة محايل عسیر، بعد أن نسيت فرق الإسعاف انتشالها.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الأمیر تركي بن طلال، نائب أمیر منطقة عسیر، تبرع بسيارة لذوي المعلمة زاھیة عسیري، التي باتت تعرف بـ”المعلمة المنسية”.

كما التقى الأمیر تركي زوج المعلمة المتوفاة وأبناءھا في مكتبه بإمارة عسیر الخمیس الماضي، وطلب حصر ديونھا، وأعلن تكفله بسدادھا.

وعبر ذوو المعلمة الراحلة عن شكرھم للأمیر على موقفه الإنساني.

وتعود أحداث الواقعة الغريبة إلى يوم السابع من الشهر الجاري، حيث تلقت الأجهزة الأمنية السعودية في منطقة محايل بلاغًا عن وقوع حادث تصادم بين مركبتين على طريق محايل- أبها، نجمت عنه حالة وفاة، وثلاث إصابات.

ووفقًا للمعلومات التي نُشرت فقد جرى نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى محايل، وكان من بين المصابين شاب في غيبوبة، وبعد أن أفاق من غيبوبته بدأ بالسؤال عن وضع والدته التي كانت ترافقه أثناء وقوع الحادث، ليتبين أنها لم تُنقل إلى المستشفى.

وبالبحث عن السيدة في حجز المرور، وُجدت متوفاة داخل المركبة التي كانت تقلّها وابنها، بعد خمس ساعات من وقوع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى، وباشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادثة.