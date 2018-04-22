من فوانيس رمضان لأغطية النوم.. جنون المصريين بصلاح لا يتوقف (فيديو)

استغل التجار بريق اسم محمد صلاح اللاعب المصري في صفوف ليفربول الإنجليزي لتحقيق مكاسب مادية تدر عليهم أرباحًا ترفع مبيعاتهم.

وتفنن المصريون في استخدام اسم اللاعب، حيث ظهر مؤخرًا مع اقتراب شهر رمضان الكريم، فانوس على هيئة محمد صلاح ولقي رواجًا كبيرًا في الأسواق المصرية.

كذلك صنع آخرون ألعابا إلكترونية تجسد صورة النجم المصري المتألق في الملاعب الأوروبية، فيما لجأت شركة مفروشات إلى طباعة اسم وصورة اللاعب على أغطية النوم.

وقرّر مطعم يديره مصري في مدينة ليفربول بإنجلترا، الدعاية بطريقة مختلفة مستغلًا شعبية اللاعب وقرر الشاب تقديم الفلافل مجانًا لجميع الزبائن في كل مرة يحرز فيها محمد صلاح هدفًا.

وشوهد في العديد من مناطق مصر بعض المحلات التي قرر أصحابها عنونتها باسم اللاعب المصري تيمنًا به وأملًا في جعله أيقونة ربحية.

ويقدم صلاح، البالغ من العمر 25 عامًا، أداء رائعًا مع ليفربول في أول موسم له مع الفريق، وسجل نحو 40 هدفًا، في جميع المسابقات هذا الموسم.