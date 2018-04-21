بالفيديو.. زحام واختناق جراء “عرض ترويجي” لقدور ضغط بالباحة السعودية

بالفيديو.. زحام واختناق جراء “عرض ترويجي” لقدور ضغط بالباحة السعودية

المصدر: فريق التحرير

أصيب عدد من الأشخاص بحالات اختناق، أمس الجمعة؛ نتيجة ازدحام شديد على محل تجاري في مدينة الباحة، جنوب غرب السعودية، ما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف.

وتوافد المئات إلى المحل، الواقع في محافظة القرى، والذي أعلن عن عرض ترويجي يشمل بيع “قدور ضغط” بـ 5 ريالات (1.3 دولار) فقط، تبين لاحقًا أنه “وهمي”، وفق وسائل إعلام محلية، أشارت إلى أن التزاحم والإقبال الكبيرين أديا إلى إغلاق المحل.

وتدخلت الأجهزة الأمنية المختصة لمعالجة الازدحام، فيما شرعت الفرق الطبية في إسعاف المصابين داخل المحل.

وهاجم أحد الزوار الغاضبين ما وصفه بـ”احتيال” المحل، الذي أعلن عن تخفيضات كبرى تشمل بيع “قدور ضغط” بـ 5 ريالات فقط، ليتضح أن التخفيض لا يتجاوز “ثلاثة قدور”، وفق الزائر، الذي اعتبر أن “الهدف من الإعلان هو جذب الزبائن إلى المحل” .

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