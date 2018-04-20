سائح يستنشق “الكوكايين” على قبر بارون المخدرات بابلو إسكوبار (فيديو وصور)

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية لقطات لسائح بريطاني قام باستخراج الكوكايين واستنشاقه على قبر تاجر المخدرات الكولومبي، بابلو إسكوبار.

وتُظهر اللقطات الرجل يركع في المكان الذي دفن فيه رئيس منظمة الكارتل الشهير في إيتاجوي بكولومبيا، عندها يمكن رؤية محتويات كيس من البودرة البيضاء على القبر، ثم يجهز ورقة نقدية ويستنشق المخدرات بها.

وانحنى الرجل الذي يعتقد أنه في الثلاثينيات من العمر لكي يستنشق المادة المخدرة، ثم ينظر إلى الكاميرا بابتسامة عريضة ليقول: “أنا جوردون رامزي ماتي”، في إشارة واضحة إلى فيلم وثائقي لعام 2017 عن الكوكايين.

نشر السائح الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لكن صفحته غير متاحة منذ صباح اليوم.

وكان البارون إسكوبار قد قُتل على يد الشرطة عندما كان عمره 44 عامًا في عام 1993، لينهي بذلك سيطرته الشديدة على المنظمة الإجرامية كارتل ميديلين، حيث كان في مرحلة يسيطر على أكثر من 80% من الكوكايين المشحون إلى الولايات المتحدة.

وخلال 10 سنوات تمكن من تعزيز إمبراطوريته الإجرامية، التي جعلته أقوى رجل في المافيا الكولومبية، وتكونت لديه ثروة هائلة تقدر ما بين 25 و30 مليار دولار أمريكي (تعادل تقريبًا 54 مليار دولار في عام 2016)، ما جعله أغنى رجل في العالم لمدة سبع سنوات متتالية، وفقًا لمجلة فوربس.