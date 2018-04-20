انقسام في الشارع المصري حول “غرامة القمامة” (فيديو)

بين مؤيد ومعارض، اختلفت الآراء داخل العاصمة المصرية بعد تهديد محافظ القاهرة بفرض غرامة مالية على من يلقي القمامة في شوارع العاصمة، تتراوح بين ألفي جنيه إلى 20 ألف جنيه “قرابة 2200 دولار أمريكي”.

وجاء تهديد محافظ القاهرة، المهندس عاطف عبد الحميد، في إطار الخطة التي تتبناها المحافظة، للحفاظ على المظهر الحضاري للقاهرة وشوارعها، وكافة الأحياء التابعة لها، وقد هدد المحافظ بالتطبيق الفوري للقانون المتضمن الغرامة المالية حال أي مخالفة.

وقال مواطنون مؤيدون للقرار، إنه جاء في وقته المناسب، بعد أن انتشرت القمامة في مناطق كثيرة غير مخصصة لإلقاء القمامة فيها، إلى جانب إلقائها في الشوارع بشكل ضار بيئيًا وغير لائق حضاريًا، مؤكدين أن المواطن الذي يرفض السلوك السيئ لن يخشى القرار.

في حين رأى معارضون للقرار عدم وجود آلية جادة لتطبيق القرار على أرض الواقع، مشيرين إلى إمكانية وضع أسماء بشكل عشوائي لجمع الغرامات.

وأكد المعارضون أن لجوء الكثيرين إلى إلقاء القمامة في الأماكن غير المخصصة لها، هو نتيجة طبيعية لعدم اهتمام الجهات القائمة على نظافة الأحياء، وغياب توفير أعداد كافية من حاويات القمامة في الشوارع .