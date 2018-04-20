الرش بالماء.. هكذا تعاقب الصين مخالفي قواعد المرور (فيديو)

ابتكرت الصين نظامًا عجيبًا يمنع المشاة من مخالفة قواعد المرور برشهم بالمياه.

ووضعت الحكومة حواجز صفراء، مزودة بتقنية التعرّف على الوجه ومرشات مياه، لمعاقبة أي شخص يحاول عبور الطريق خلافًا لقواعد المرور.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تعتبر هذه أحدث التقنيات التي ابتكرتها الصين في محاولتها لمنع المارة من عبور الطريق والإشارة حمراء.

وفي الفيديو يمكن رؤية طريقة عمل الأعمدة الصفراء في الشوارع، والتي يبلغ طولها حوالي 50 سم، وهي ترش سيدة تجاوزت الرصيف في مقاطعة “داي أوف هوبي”.

تذكّر الأعمدة المتصلة بنظام المرور المارة بأن الوقت قد حان لعبور الطريق بأمان في الوقت المناسب، وتذيع رسالة صوتية تقول: “إن الضوء أخضر، يرجى عبور الطريق وتوخي الحذر”.

وعندما يتحول لون الإشارة إلى الأحمر، تقول الرسالة: “أنت تتخطى الإشارة الحمراء الآن، من فضلك لا تعبر، إنه أمر خطير”.

ولا تكتفي الأعمدة بالتحذير فقط، بل تبدأ في رش من يحاول العبور خلافًا للقواعد بالماء، قبل أن ترسل صورة وجهه إلى شاشة عرض كبيرة قريبة.

قال أحد المواطنين بالشارع: “إنها فكرة جيدة، ويمكن أن تردع البعض من العبور، ما قد يقلل من حوادث المرور في المستقبل”.

وبدوره قال ضابط شرطة المرور “وو جين” إن النظام لا يزال قيد الاختبار، وسيتم تقييم فعاليته قبل استخدامه في المدينة على نطاق واسع.