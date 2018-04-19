الصحة الكويتية توضح حقيقة فيديو التحرش الجنسي بالمستشفيات

نفت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، صحة مقطع فيديو تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية، يشير إلى تحرش جنسي بالأطفال في مستشفيات البلاد.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان عبر حسابها الإلكتروني أن “ما ورد في المقطع منافٍ للحقيقة والواقع، حيث بيّن المقطع المتداول أن الاعتداء يتم بالمستشفيات وهو غير صحيح”.

وأضاف البيان أن “الحالات المنوه عنها تم رصدها من قبل فرق حماية الطفل بالمستشفيات، حيث إن حالات الإهمال للأطفال أو الإيذاء البدني لهم والاعتداء عليهم أيًا كان نوعها يتم رصدها من خلال مكتب حماية حقوق الطفل بالوزارة بالتعاون مع فرق حماية حقوق الطفل بالمستشفيات”.

وطالبت الوزارة تحري الدقة من قبل المواقع الإخبارية لنقل المعلومات الصحيحة، مبينةً أنها “تحتفظ بكافة حقوقها القانونية الأخرى في مقاضاة الموقع الإخباري الذي قام بنشر مقطع الفيديو ومن زودهم بالمعلومات غير الصحيحة”.

يذكر أن وزارة الصحة شكلت عام 2014 فرقًا لحماية الطفل تقوم بالتأهيل النفسي والاجتماعي للطفل المعتدى عليه وأسرته.

وتتكرر حوادث التحرش الجنسي في الكويت في مختلف مناطق البلاد، لاسيما في المدن الرئيسية والأسواق والمجمعات التجارية، إضافة إلى حوادث تحرش داخل المدارس والجامعات، بالرغم من تشديد القانون الجزائي في الكويت الذي يعتبر التحرش جريمة تستوجب الحبس سنتين وغرامة 5 آلاف دينار.