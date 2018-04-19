شاهد.. صورة إنسانية أثرت في اليمنيين

تفاعل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع صورة مؤثرة لأب يمني يحمل ابنه المعاق على ظهره بعد حفل تخرجه من الثانوية العامة، في مشهد يعكس مدى قوة الإرادة حين تغلّب الأمل على الألم.

وعلق الإعلامي اليمني أحمد الصباحي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الخميس، سبب هذا المشهد بالقول: “لم يستطع هذا الأب اليمني توفير كرسي متحرك لابنه المعاق حتى يوم تخرجه، فقام بحمله على ظهره في مشهد يمزج الأمل بالألم.. ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

لم يستطع هذا الأب اليمني توفير كرسي متحرك لابنه المعاق حتى يوم تخرجه، فقام بحمله على ظهره في مشهد يمزج الأمل بالألم ????..

ولا حول ولا قوة إلا بالله

– عدسة: فاروق مقبل@almuraisy pic.twitter.com/GQomsJuebc — أحمد الصباحي (@AHMED_ALSABAI) April 18, 2018

بدوره، وصف الصحفي اليمني صدام الكمالي، المشهد بالقول: “في تجاعيد وجهه خارطة اليمن بكل وجعها ومحنتها… فرحة أب يمني بنجاح ابنه المعاق حركيًا وبصريًا بعد إكمال تعليمه الثانوي… هناك متسع للفرح والأمل رغم كل مآسي الحرب، فقط من أجل أطفالنا، فهم المستقبل.”، مختتمًا تغريدته بالقول: “امنحوا أبناءكم كل الحب، فغدًا نفارقهم…”.

في تجاعيد وجهه خارطة #اليمن بكل وجعها ومحنتها… فرحة أب يمني بنجاح ابنه المعاق حركياً وبصرياً بعد إكمال تعليمه الثانوي… هناك متسع للفرح والأمل رغم كل مآسي الحرب، فقط من أجل أطفالنا فهم المستقبل. امنحوا ابنائكم كل الحب، فغداً نفارقهم… الصورة للصحفي: فاروق مقبل @tadawul2008 pic.twitter.com/vWRMg7ZTCq — صدام الكمالي Saddam Alkamali (@alkamali1985) April 19, 2018

أما الباحث توفيق الجند، فقال عن الصورة: “هذا هو الجهاد والزكاة والحج معًا، أب يمني لا يخفى البؤس على وجهه، يحمل على ظهره المنهك نجله المعاق حركيًا وبصريًا؛ ابتهاجًا بإكماله الثانوية العامة.”

هذا هو الجهاد والزكاة والحج معا،، أب يمني لا يخفى البؤس على وجهه، يحمل على ظهره المنهك نجله المعاق حركيا وبصريا ابتهاجا بإكماله الثانوية العامة.

الصورة بعدسة الصديق فاروق مقبل.#اليمن #صنعاء pic.twitter.com/9BL6Zrr08S — توفيق الجند Tawfeek (@janad2009) April 18, 2018

والتقط المصور اليمني فاروق إبراهيم هذه الصورة المعبرة، أثناء تغطيته حفل تخرج مركز النور للمكفوفين، راصدًا لحظة لن تمحى من ذاكرة من يراها بسهولة.

واعتبر نشطاء، أن هذه الصورة تعد خير تعبير على مدى إرادة الشعب اليمني، الذي يرغب في العلم والحياة رغم الظروف الصعبة التي يعيشها حاليًا.