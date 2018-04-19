شاهد.. صورة إنسانية أثرت في اليمنيين

شاهد.. صورة إنسانية أثرت في اليمنيين

المصدر: عدن- إرم نيوز

تفاعل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع صورة مؤثرة لأب يمني يحمل ابنه المعاق على ظهره بعد حفل تخرجه من الثانوية العامة، في مشهد يعكس مدى قوة الإرادة حين تغلّب الأمل على الألم.

وعلق الإعلامي اليمني أحمد الصباحي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الخميس، سبب هذا المشهد بالقول: “لم يستطع هذا الأب اليمني توفير كرسي متحرك لابنه المعاق حتى يوم تخرجه، فقام بحمله على ظهره في مشهد يمزج الأمل بالألم.. ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

 بدوره، وصف الصحفي اليمني صدام الكمالي، المشهد بالقول: “في تجاعيد وجهه خارطة اليمن بكل وجعها ومحنتها… فرحة أب يمني بنجاح ابنه المعاق حركيًا وبصريًا بعد إكمال تعليمه الثانوي… هناك متسع للفرح والأمل رغم كل مآسي الحرب، فقط من أجل أطفالنا، فهم المستقبل.”، مختتمًا تغريدته بالقول: “امنحوا أبناءكم كل الحب، فغدًا نفارقهم…”.

أما الباحث توفيق الجند، فقال عن الصورة: “هذا هو الجهاد والزكاة والحج معًا، أب يمني لا يخفى البؤس على وجهه، يحمل على ظهره المنهك نجله المعاق حركيًا وبصريًا؛ ابتهاجًا بإكماله الثانوية العامة.”

والتقط المصور اليمني فاروق إبراهيم هذه الصورة المعبرة، أثناء تغطيته حفل تخرج مركز النور للمكفوفين، راصدًا لحظة لن تمحى من ذاكرة من يراها بسهولة.

واعتبر نشطاء، أن هذه الصورة تعد خير تعبير على مدى إرادة الشعب اليمني، الذي يرغب في العلم والحياة رغم الظروف الصعبة التي يعيشها حاليًا.

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