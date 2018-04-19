تحطيم عربة سيدة سعودية.. الأمانة تعلق على فيديو “بائعة حائل”

نفى مسؤول سعودي في بلدية حائل، شمالي المملكة، اليوم الخميس، إقدام مراقبي البلدية على الاعتداء على بائعة طعام متجولة واحتجاز عربتها وإتلاف محتوياتها.

وظهرت البائعة في مقطع فيديو، تداوله، أخيرًا، ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تشتكي من قيام مراقبي بلدية وسط حائل بالعبث وتكسير محتويات عربتها (المقطورة) الخاصة، وفق صحيفة “سبق” السعودية.

وقال مدير المركز الإعلامي في أمانة منطقة حائل، سعد بن علي الثويني، إن نتائج لجنة التحقيق في محتوى المقطع التي شكلتها الأمانة، أظهرت أن صاحبة العربة لا تمتلك التراخيص القانونية اللازمة التي تخولها بيع الطعام، نافيًا ما وصفها بـ”ادعاءات” صاحبة المقطورة، التي قالت إنها تعرضت للاعتداء واحتجاز عربتها وإتلاف محتوياتها، وفق محضر الشرطة، التي حققت في القضية.

وأضاف الثويني أن “المقطورة التي أشارت إليها المواطنة تم سحبها ضمن ثماني مقطورات بالتنسيق مع الجهات الأمنية”.

ويتبين من المقطع المتداول أن المواطنة قامت بفتح المقطورة أثناء الدوام الرسمي بمفتاحها الخاص، وقامت هي بنفسها بإغلاقها أثناء عملية الإزالة، والمفتاح بحوزتها، ولا يوجد لدى البلدية نسخة منه، ولم تقم البلدية بالعبث بمحتويات المقطورة أو تكسيرها كما تدعي المواطنة، بحسب المسؤول السعودي.

وشدد الثويني على أن الأمانة حريصة على “حفظ حقوق جميع المواطنين، وتسهيل إجراءاتهم، وتمكينهم من القيام بأعمالهم بكل يُسر وسهولة، بما يتماشى مع الأنظمة والتعليمات، ويحفظ حقوق المستخدمين لمنافذ البيع، وفقًا للاشتراطات الصحية والنظامية”.

وتابع: “تؤكد أمانة المنطقة أن إجراءات تراخيص عربات الطعام (فود ترك) تتم بكل يسر وسهولة عبر موقع (بلدي) لمن يمتلك أوراقًا ثبوتية رسمية للعربة”.