السعودية تبدأ تدشين ثاني صالة سينما في الرياض (صور)

بدأت شركة AMC التي تشرف على إدارة دور السينما في المملكة العربية السعودية، تدشين الصالة السينمائية الثانية في المملكة في مركز الملك عبدالله المالي في العاصمة الرياض.

وجارٍ العمل حاليًا على تجهيز إحدى القاعات الجديدة في المركز لتحويلها إلى صالة سينما ضمن 4 صالات جديدة ستُفتتح خلال الفترة المقبلة في المملكة.

ونشر حساب “مشاريع السعودية” عبر “تويتر” في تغريدة له مجموعة من الصور للصالة السينمائية الجديدة معلقًا:”إحدى القاعات الجديدة التي يتم العمل عليها حاليًا من قِبل شركة #amc لتحويلها لصالة سينما ضمن 4 صالات سينمائية ستُفتتح قريبًا في #مركز_الملك_عبدالله_المالي بـ #الرياض“.

احد القاعات الجديدة التي يتم العمل عليها حاليًا من قبل شركة #amc لتحويلها لصالة سينما ضمن 4 صالات سينمائية ستُفتتح قريبًا في #مركز_الملك_عبدالله_المالي بـ #الرياض pic.twitter.com/MVYgqY6c0e — مشاريع السعودية (@SaudiProject) April 18, 2018

ويأتي ذلك بعد ساعات من تدشين وزير الإعلام السعودي عواد بن صالح العواد رسميًا أول صالة عرض سينمائي في تاريخ المملكة في المركز نفسه، والتي تستهل عروضها للجمهور بعرض فيلم “النمر الأسود”.

وحصلت شركة السينما الأمريكية المتعددة AMC على أول رخصة لتشغيل دور العرض في السعودية، كما أعلنت شركة vox الأمريكية أيضًا حصولها على الترخيص الثاني لتشغيل دور السينما في المملكة.